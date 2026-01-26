Maldini Juventus il figlio d’arte si allontana dai bianconeri | quel club è pronto a chiudere per il giocatore dell’Atalanta Le ultimissime

Maldini, figlio d’arte, si allontana dalla Juventus e potrebbe trasferirsi all’Atalanta. La Lazio resta inoltre in corsa per il suo acquisto. Le trattative sono in fase avanzata, e nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti ufficiali sui movimenti di mercato.

Maldini Juventus, la Lazio è sempre più vicino a prendere il figlio d’arte. La conclusione della trattativa potrebbe avvenire nelle prossime ore. Il calciomercato invernale del 2026 si accende con un colpo di scena che intreccia i destini delle grandi del nostro campionato. Mentre i rumors continuavano a orbitare attorno alla suggestione Maldini per la Juventus, la realtà dei fatti ha preso una direzione decisamente biancoceleste. Come riferito da Gianluca Di Marzio, a trattativa ha subìto un’impennata decisiva nelle ultime ore. Il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio è ormai in dirittura d’arrivo, segnando uno dei passaggi più significativi di questa sessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maldini Juve, Spalletti vuole il figlio d’arte dell’Atalanta: Percassi alza il muro e non fa sconti ai bianconeri. Il motivo dello stalloSpalletti mira a portare il talento dell’Atalanta, figlio d’arte, alla Juventus, ma Percassi ha posto un veto sul diritto di riscatto.

Mandas Juve, si allontana il portiere greco dai bianconeri: quel club di Serie A è al lavoro per uno scambio con la LazioLa Juventus sta valutando nuove strategie di mercato e si sta allontanando dal portiere greco Mandas.

