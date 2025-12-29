Mercato Juve | Paratici pronto all’affondo per il suo pupillo? La Fiorentina vuole fare un’offerta a quel bianconero in scadenza

Il mercato della Juventus si infiamma con voci di un possibile interesse di Paratici per un giocatore in scadenza. La Fiorentina, invece, valuta un’offerta per un calciatore bianconero, anch’esso prossimo alla scadenza contrattuale. In questo contesto, le trattative potrebbero portare a sviluppi interessanti per entrambe le società e per i giocatori coinvolti.

di contratto. Il futuro di Weston McKennie è diventato uno dei temi caldi in casa Juventus, con il contratto del centrocampista americano in scadenza al termine della stagione attuale. Nonostante la centralità tattica trovata sotto la guida di Luciano Spalletti, il mancato accordo per il rinnovo sta alimentando diverse indiscrezioni di mercato che potrebbero portarlo lontano da Torino, rimanendo però all'interno dei confini della Serie A. L'interesse della Fiorentina e il fattore Paratici.

