Mercato Cagliari Luvumbo ad un passo dall’Arabia Saudita! Niente Parma | effetto domino con Strefezza

Luvumbo sta per lasciare il Cagliari per l’Arabia Saudita. L’operazione sembra ormai fatta, e il giocatore potrebbe partire già nelle prossime ore. Il club sardo ha deciso di non fare affari con il Parma, aprendo così un effetto domino che coinvolge anche Strefezza. La trattativa si è fatta più intensa, e tutto lascia pensare che il trasferimento sia ormai vicino.

Torino, addio Masina: risoluzione del contratto. Vola in Qatar! Ecco dove andrà Calciomercato Parma, prende quota l’idea Strefezza: i crociati ora accelerano per chiudere! Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Torino, addio Masina: risoluzione del contratto. Vola in Qatar! Ecco dove andrà Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali: novità sulle visite mediche Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Cagliari, Luvumbo ad un passo dall’Arabia Saudita! Niente Parma: effetto domino con Strefezza Approfondimenti su Mercato Cagliari Mercato Cagliari, si scalda l’asse con il Parma: lo scambio Cutrone Luvumbo prende quota? Le ultime Il mercato del Cagliari si intensifica con le trattative in corso con il Parma, in particolare riguardo allo scambio tra Patrick Cutrone e Luvumbo. Mercato Parma, vicinissimo l’arrivo di Luvumbo dal Cagliari: ecco cosa manca per la chiusura dell’operazione Il Parma si avvicina sempre di più a portare a casa Zito Luvumbo dal Cagliari. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mercato Cagliari Argomenti discussi: Luvumbo per ora resta a Cagliari, niente intesa con il Parma; Cagliari, fatta per Prati al Torino | Luvumbo a un passo dal Parma; Mercato | Cagliari e Parma, manca l’accordo per Luvumbo: l’ostacolo è la formula; Calciomercato, il Cagliari pesca ancora in Uruguay: trattativa per l’attaccante Albarracín. Cagliari, Luvumbo verso l'Arabia Saudita: l'attaccante nel mirino del DamacZito Luvumbo ai saluti. L’attaccante del Cagliari si appresta ad approdare in Arabia Saudita. Il Damac infatti, riportano i colleghi di Sky Sport,. tuttomercatoweb.com Luvumbo verso l’addio al Cagliari: possibile trasferimento all’estero, ma non mancano le piste italianeLuvumbo: saluto imminente al Cagliari? le ultime sull’attaccante dei sardi pronto per essere ceduto ad una concorrente di Serie A Il futuro di Zito Luvumbo al Cagliari sembra ormai segnato. L’attaccan ... cagliarinews24.com Il #Cagliari è al lavoro per ultimare alcuni affari di mercato. Il #Parma è a un passo dall'acquisto di Zito #Luvumbo La formula si basa sul prestito con diritto di riscatto. L'angolano si appresta a firmare un contratto che lo legherà ai ducali fino al 2030 VOI - facebook.com facebook Cagliari-Hellas Verona, ultima partita col #mercato aperto - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.