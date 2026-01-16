Mercato Cagliari si scalda l’asse con il Parma | lo scambio Cutrone Luvumbo prende quota? Le ultime

Il mercato del Cagliari si intensifica con le trattative in corso con il Parma, in particolare riguardo allo scambio tra Patrick Cutrone e Luvumbo. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse concreto da entrambe le parti, aprendo la possibilità di un trasferimento che potrebbe influenzare significativamente la rosa rossoblù. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, ancora in fase di definizione.

Il calciomercato del Cagliari entra in una fase sempre più intensa e ricca di sviluppi inattesi, con movimenti che potrebbero modificare profondamente la fisionomia del reparto offensivo rossoblù. Nelle ultime ore è infatti emersa una novità di rilievo: come riportato da Alfredo Pedullà su X, sarebbe in valutazione uno scambio tra Cagliari e Parma che coinvolgerebbe Patrick Cutrone e Zito Luvumbo. I contatti tra i due club sarebbero già stati avviati, segnale che l’operazione non è affatto un’ipotesi remota. Calciomercato Cagliari, perché l’operazione può decollare L’idea dello scambio nasce da esigenze tecniche complementari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

