Meloni | Non una protesta ma un tentato omicidio Arresti e denunce ora la palla passa ai magistrati

Il governo ha definito la scena di Torino come un episodio di violenza cieca, non una semplice protesta. Dopo gli scontri, sono stati arrestati alcuni giovani e denunciati altri, mentre le indagini continuano. La premier Meloni ha commentato duramente, sottolineando che si tratta di un tentato omicidio, non di manifestanti pacifici. Ora tocca ai magistrati fare luce su quanto accaduto.

Una violenza cieca ed eversiva quella vista a Torino. "Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio", ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che stamani ha fatto visita agli agenti feriti negli scontri di ieri a Torino nella manifestazione per Askatasuna, il centro sociale sgomberato perché epicentro di attività che mettevano a rischio la sicurezza dello Stato. "Questa mattina sono stata all'ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell'Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell'ordine coinvolti - afferma Meloni - Alessandro ha 29 anni, Lorenzo ne ha 28. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sabato a Torino un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, è stato aggredito da un gruppo di antagonisti.

Durante una conferenza stampa, Meloni non ha usato mezzi termini.

Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni in visita agli agenti feriti: Non protesta ma tentato omicidioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino per far visita alle forze dell’ordine rimaste ferite negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna. adnkronos.com

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare gli agenti feriti negli scontri. Riunione di governo, valutiamo il decreto sicurezzaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Torino gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri nel corteo pro Askatasuna. È durata 10 minuti la visita della premier ai due ... affaritaliani.it

