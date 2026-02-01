Durante una conferenza stampa, Meloni non ha usato mezzi termini. Ha definito i gruppi che hanno scatenato il caos a Torino come criminali organizzati, non manifestanti. Ha parlato di atti gravissimi, come colpi con il martello, e ha chiesto ai magistrati di intervenire senza esitazioni, parlando di “tentato omicidio”. La premier si è detta preoccupata per la violenza e ha assicurato che lo Stato agirà duramente contro chi mette a rischio l’ordine pubblico.

ROMA – “Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social. “Mi aspetto – aggiunge – che la magistratura valuti questi episodi per quello che sono, senza esitazioni, applicando le norme che già ci sono e consentono di rispondere in modo fermo, perché non si ripeta che alla denuncia dei responsabili non segua nulla, come purtroppo è accaduto troppe volte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerriglia a Torino, Meloni: “Non sono manifestanti, ma criminali organizzati. E’ tentato omicidio, magistrati non esitino”

Approfondimenti su Guerriglia Torino

La violenza è esplosa ieri a Torino, dove un gruppo di criminali, secondo quanto riferito, coccolato dalla sinistra, ha scatenato una vera guerriglia.

Oltre 1000 persone si sono radunate a Torino e hanno dato il via a una vera e propria guerriglia urbana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Guerriglia Torino

Argomenti discussi: Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; A Torino guerriglia per Askatasuna, Meloni: 'Colpito lo Stato'; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella.

Askatasuna, Meloni a Torino: «Questo è tentato omicidio contro gli agenti, i magistrati non esitino». Crosetto: bande armate come BrLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmattino.it

Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni alle Molinette in visita agli agenti feritiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino per far visita alle forze dell’ordine rimaste ferite negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna. adnkronos.com

Forza Alessandro, l’Italia per bene è con te. #torino #guerriglia #Askatasuna - facebook.com facebook

Immagini di una vera e propria guerriglia urbana quelli che arrivavano nella serata di ieri da Torino, a margine del corteo contro lo sgombero del centro social Askatasuna. A colpire maggiormente è stato il video in cui si vede un agente di polizia accerchiato x.com