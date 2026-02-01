Sabato a Torino un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, è stato aggredito da un gruppo di antagonisti. L’uomo è finito in ospedale dopo aver subito una serie di calci, una caduta e tre martellate. La premier Meloni ha visitato il poliziotto, definendo l’attacco come un tentato omicidio, non una semplice protesta. Ora l’agente si trova sotto cure, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.

TORINO «Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere». Alessandro Calista risponde al telefono con un filo di voce, è ricoverato in codice azzurro all'ospedale Molinette dopo il pestaggio subito da un gruppo di una decina di manifestanti. «Adesso non posso parlare, mi stanno ancora medicando», racconta dal reparto dove è ricoverato con altri cinque colleghi. Il poliziotto, 29 anni, fa parte degli oltre mille agenti inviati a Torino per gestire il corteo in risposta allo sgombero di Askatasuna. Nato a Pescara, sposato e con un figlio, Calista è in servizio al reparto mobile di Padova.

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a Torino sabato, ha lasciato l’ospedale.

