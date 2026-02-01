Meloni è tentato omicidio contro gli agenti i magistrati non esitino

Giorgia Meloni ha parlato chiaramente: i magistrati devono considerare tentato omicidio ogni atto di violenza contro gli agenti di polizia. La premier ha chiesto di non avere dubbi e di agire di conseguenza, in un momento in cui gli scontri tra forze dell’ordine e gruppi di estrema sinistra si fanno sempre più frequenti e violenti.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto ai magistrati di non esitare a qualificare come tentato omicidio gli atti di violenza commessi contro gli agenti di polizia, in un contesto di crescente tensione tra forze dell’ordine e gruppi di estrema sinistra. L’intervento è avvenuto in un incontro con i vertici delle forze di polizia, durante il quale Meloni ha sottolineato la gravità delle minacce e degli attacchi subiti dai rappresentanti delle istituzioni. Il discorso si è concentrato su episodi recenti in cui agenti sono stati aggrediti con armi da taglio, esplosivi o veicoli, spesso in contesti di protesta o manifestazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante una conferenza stampa, Meloni non ha usato mezzi termini.

Meloni si è recata questa mattina in ospedale a Torino, dove sono ricoverati alcuni poliziotti feriti durante gli scontri di ieri.

