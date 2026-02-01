Meloni dagli agenti feriti | È tentato omicidio

Giorgia Meloni si è recata ieri a Torino dopo gli scontri durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna. La premier ha incontrato gli agenti feriti e ha detto chiaramente che si è trattato di un tentato omicidio. La tensione resta alta, e Meloni ha promesso che farà di tutto per garantire la sicurezza.

Giorgia Meloni non ci sta. Dopo la guerriglia urbana scoppiata ieri a Torino, la presidente del Consiglio è andata nel capoluogo piemontese per incontrare chi è rimasto ferito negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna. La premier è andata all'ospedale Molinette dove sono ricoverati alcuni dei militari feriti. Tra loro Alessandro Calista, 29 anni, il poliziotto pestato da un gruppo di manifestanti. Meloni: "Criminali organizzati, si chiama tentato omicidio". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) "Questa mattina sono stata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

LE SCANDALOSE PAROLE DI GRIMALDI MELONI FURIOSA: TENTATO OMICIDIO A TORINO

