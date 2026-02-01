Melania Trump il doc sulla first lady debutta negli Usa con 8 milioni di dollari

Il documentario su Melania Trump, prodotto da Amazon MGM e diretto da Brett Ratner, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti con oltre 8 milioni di dollari incassati. È la miglior apertura di sempre per un documentario negli ultimi dieci anni.

(Adnkronos) – Il documentario su Melania Trump, prodotto da Amazon Mgm e diretto dal controverso regista Brett Ratner, ha debuttato negli Stati Uniti con oltre 8 milioni di dollari, registrando la miglior apertura per un documentario degli ultimi dieci anni. Il film "Melania", il documentario più costoso della storia con un budget totale di circa 75 milioni di dollari tra diritti di distribuzione e marketing globale, ha superato le aspettative, piazzandosi al terzo posto al botteghino dietro ai nuovi arrivi "Send Help" e "Iron Lung", battendo persino il nuovo action di Jason Statham, "Shelter", secondo quanto riportano le riviste specializzate "Variety" e "The Hollywood Reporter".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Melania Trump

Ultime notizie su Melania Trump

