McKennie, centrocampista della Juventus, ha confermato il suo interesse a firmare un nuovo contratto con la squadra, nonostante le voci di un possibile accordo con un’altra squadra rivale. Il calciatore è considerato un elemento importante nel progetto di Spalletti, e la sua permanenza potrebbe influenzare le future strategie del club. La trattativa è ancora in corso, con attenzione ai dettagli e alle opportunità di mercato.

Il texano è uno dei punti fermi della squadra di Spalletti. Il suo contratto con i bianconeri scade ancora a giugno McKennie è brutto da vedere, calcisticamente parlando, però si fa fatica a trovare un allenatore che non lo stimi. Alla Juve è stato spesso, anzi messo sempre in discussione, riuscendo alla fine a ritagliarsi comunque un ruolo da protagonista. Da protagonista assoluto adesso, con Spalletti in panchina. Perché fa bene pressoché ovunque lo metti: una abnegazione e una utilità totale alla causa, un gregario – e i gregari sono molte volte il segreto dei successi di una squadra – come ne ha avuti tanti la Juventus nella sua storia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - McKennie e la firma a zero con la rivale della Juve: “Primo nome sulla lista”

