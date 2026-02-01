Matteo Ceccarini, marito di Eva Riccobono, ha raccontato come è nata la loro storia. Si sono conosciuti nel 2004 e sono insieme da quasi vent’anni. Dopo un’avventura di una notte, la coppia ha deciso di sposarsi, e ora vivono una relazione stabile e consolidata.

Matteo Ceccarini è il marito di Eva Riccobono, da circa vent'anni, dal momento che stanno insieme dal 2004. La coppia ha anche avuto due figli: Leo, nato il 20 maggio 2014 e Livia, nata il 20 luglio 2020. Ceccarini è assai noto nel settore musicale è, infatti, un dee jay, un produttore, ma soprattutto un sound designer. Descrivendo il proprio lavoro, Ceccarini ha affermato: " Il mio lavoro è a metà tra il dj che la musica la mescola e il musicista che la crea ". Questa definizione prende vita nel suo disco, "Geometric Physical". In questo progetto, ha condensato tre decenni di carriera, inserendo tracce di musica elettronica, robotica e classica.

© Metropolitanmagazine.it - Matteo Ceccarini, chi è il marito di Eva Riccobono: “Da avventura di una notte al matrimonio”

