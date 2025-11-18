Chi è l’ex marito di Eva Herzigova Tico Torres | Con DiCaprio c’è stato un flirt ma il mio matrimonio era già finito

“Il mio matrimonio era già finito. Con Leonardo DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai.”, risponde così la supermodella Eva Herzigova, ospite di Belve – in onda martedì alle 21,25 su Rai2 e on demand su RaiPlay – alla domanda di Francesca Fagnani (“ora può dirlo, c’è stato un amore?”) su un presunto flirt della ex modella con il divo di Hollywood, che secondo i tabloid sarebbe stato causa della fine del suo matrimonio con il batterista di Bon Jovi, Tico Torres (sposato nel 1996 e lasciato nel 1998). Eva Herzigova, tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2026, ha avuto poi tre figli con l’attuale compagno, l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj, con il quale è sentimentalmente impegnata dal 2003 e sposata dal 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

