Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di onorare Diodato, il cantante di Taranto, con l’assegnazione della Croce di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha detto che ricevere l’onorificenza da un “faro per la democrazia” come lui rappresenta un grande onore. La cerimonia si è svolta oggi, e il cantante ha espresso gratitudine per il riconoscimento.

Il presidente della Sergio Mattarella ha conferito a Diodato, il cantante e artista tarantino, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Italiana. La decisione è stata annunciata il 31 gennaio 2026, in un momento in cui il capo dello Stato ha voluto riconoscere il contributo civile e sociale di personalità che, oltre al loro impegno artistico, si sono distinte per azioni concrete a favore della comunità. Diodato, 44 anni, è stato insignito del riconoscimento per «essere cittadino attivo che presta particolare attenzione alle problematiche degli altri». L’onorificenza è stata resa nota in concomitanza con la nomina di altri personaggi pubblici, tra cui Jovanotti, in un momento di rinnovato rilievo del ruolo delle onorificenze come strumento di valorizzazione del senso di responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella nomina Diodato Cavaliere: “Riceverlo da un faro per la democrazia è un onore”

Approfondimenti su Mattarella Cavaliere

Il cantautore tarantino Diodato riceve oggi una delle 31 onorificenze consegnate dal Presidente Mattarella.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato 31 persone con le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mattarella Cavaliere

Argomenti discussi: Mattarella nomina Diodato Cavaliere: Riceverlo da un faro per la democrazia è un onore.

Diodato e Jovanotti insigniti Cavaliere e Commendatore: musica, impegno sociale e ringraziamenti a MattarellaDa storie di inclusione nelle periferie a un ringraziamento sui social: Diodato e Jovanotti tra le onorificenze del Quirinale ... lasicilia.it

Diodato e il medico di Gaza: i 31 eroi civili di MattarellaC'è il primo medico italiano a prestare soccorso come volontaria nella striscia di Gaza. Una religiosa che tiene corsi di scrittura nel penitenziario di Rebibbia. C'è ... ilmessaggero.it

Diodato e Jovanotti insigniti Cavaliere e Commendatore: musica, impegno sociale e ringraziamenti a Mattarella Da storie di inclusione nelle periferie a un ringraziamento sui social: Diodato e Jovanotti tra le onorificenze del Quirinale Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

Diodato, 'grazie per l'onorificenza Mattarella, faro per la democrazia'. L'artista Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per l'impegno sociale #ANSA x.com