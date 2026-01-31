Diodato e un oculista pugliese frasi 31 insigniti di onorificenze da Mattarella Esempi civili il cantautore di origine tarantina è cavaliere

Il cantautore tarantino Diodato riceve oggi una delle 31 onorificenze consegnate dal Presidente Mattarella. La cerimonia si è svolta al Quirinale, dove il cantante ha accettato con umiltà il riconoscimento per il suo impegno nel sociale e nella promozione dell’arte come strumento di integrazione. Tra i premiati anche un oculista pugliese e altri cittadini che si sono distinti per attività solidali, volontariato e impegno civico.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

