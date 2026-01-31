Diodato e un oculista pugliese frasi 31 insigniti di onorificenze da Mattarella Esempi civili il cantautore di origine tarantina è cavaliere

Il cantautore tarantino Diodato riceve oggi una delle 31 onorificenze consegnate dal Presidente Mattarella. La cerimonia si è svolta al Quirinale, dove il cantante ha accettato con umiltà il riconoscimento per il suo impegno nel sociale e nella promozione dell’arte come strumento di integrazione. Tra i premiati anche un oculista pugliese e altri cittadini che si sono distinti per attività solidali, volontariato e impegno civico.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Diodato e un oculista pugliese frasi 31 insigniti di onorificenze da Mattarella Esempi civili, il cantautore di origine tarantina è cavaliere Approfondimenti su Diodato Ottantuno Mattarella e i 31 ‘eroi quotidiani’: chi sono e perché il capo dello Stato li ha insigniti delle onorificenze al merito Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità. Tra gli “eroi” premiati da Mattarella c’è il cantautore Diodato, impegnato nel sociale anche a Palermo Il presidente Sergio Mattarella ha premiato alcuni italiani che si sono distinti per il loro impegno sociale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Diodato Ottantuno Lorena Dini, fidanzata di Diodato/ Chi è la fotografa e artista: il primo incontro in BrasileLorena Dini, fidanzata di Diodato? Chi è l'artista e fotografa brasiliana: i due si sono conosciuti proprio a San Paolo durante una cena ... ilsussidiario.net #Regeni Mattarella ai genitori: "Ammirevoli esempi di coraggio e determinazione. Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi. Il barbaro assassinio di Giulio rimane una ferita aperta. La piena collaborazione delle autorità egiziane rappresenta un facebook Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Campionati mondiali del 2025: “Il vostro esempio è un grande contributo alla crescita civile del nostro Paese”. Di @Valerusso39 #GR1 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.