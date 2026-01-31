Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato 31 persone con le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”. Tra loro c’è anche Diodato, il cantautore di Taranto, che riceve il titolo di cavaliere, e un oculista pugliese. La cerimonia si è svolta ieri al Quirinale, in un’occasione in cui sono stati riconosciuti esempi di impegno civile e sociale, dal volontariato alla tutela della salute. La lista include anche persone che si sono distinte nel sociale e nell’arte, dimostr

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Diodato e un oculista pugliese fra i 31 insigniti di onorificenze da Mattarella Esempi civili, il cantautore di origine tarantina è cavaliere

Il cantautore tarantino Diodato riceve oggi una delle 31 onorificenze consegnate dal Presidente Mattarella.

Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità.

