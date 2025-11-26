Dopo 92 anni di ricerche gli scienziati hanno finalmente visto l’invisibile | la materia oscura

Da quasi un secolo la materia oscura è uno dei più grandi enigmi dell’universo. Ora un gruppo di ricercatori giapponesi guidato dal professor Tomonori Totani dell’Università di Tokyo afferma di averla finalmente osservata per la prima volta. Si tratta di una scoperta potenzialmente rivoluzionaria, pubblicata sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. La materia oscura rappresenta l’85% di tutta la materia dell’universo, ma è completamente invisibile. Non emette né riflette luce, quindi non possiamo vederla con i telescopi tradizionali. Tutto ciò che conosciamo – stelle, pianeti, il nostro corpo – costituisce appena il 15% della materia esistente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dopo 92 anni di ricerche, gli scienziati hanno finalmente visto l’invisibile: la materia oscura

