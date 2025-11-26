Materia oscura uno scienziato giapponese sostiene di aver rilevato il segnale | cosa dicono i dati
Il professor Tomonori Totani dell’Università di Tokyo ritiene di aver rilevato un segnale riconducibile alla materia oscura: raggi gamma derivanti dall’annichilazione delle particelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Secondo Totani, queste misurazioni di raggi gamma non sarebbero facilmente spiegabili con altri fenomeni astronomici più comuni, pertanto considera questi dati una forte indicazione dell’emissione di raggi gamma da parte della materia oscura - facebook.com Vai su Facebook
"#Materia_oscura" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Materia oscura, uno scienziato giapponese sostiene di aver rilevato il segnale: cosa dicono i dati - Il professor Tomonori Totani dell’Università di Tokyo ritiene di aver rilevato un segnale riconducibile alla materia oscura: raggi gamma derivanti dall’annichilazione ... Come scrive fanpage.it
Spazio, dal Giappone le prime prove dirette della materia oscura? - Dopo 100 anni Fritz Zwicky potrebbe avere ragione: raggi gamma dal centro della galassia potrebbero essere prove dirette di materia oscura. Scrive futuroprossimo.it
Abbiamo trovato le prime prove dirette dell'esistenza della materia oscura? - Focus.it - A quasi 100 anni da quando fu proposta l'esistenza della materia oscura, potremmo aver scoperto una sua impronta diretta al centro della Via Lattea. Scrive focus.it