Oggi giovedì 25 dicembre 2025, in occasione del Natale, Lucio Di Mauro sarà ospite di “Notizie Oggi”, il programma condotto da Massimo Martire in onda su Canale Italia. La trasmissione andrà in diretta dalle 6 alle 10 del mattino, con possibilità di seguirla anche in streaming sul sito canaleitalia.it Canale Italia Durante la diretta, gli spettatori potranno intervenire telefonando al numero 049-631111. Lucio Di Mauro entrerà in trasmissione alle 7 del mattino, per condividere riflessioni e auguri con il pubblico. Nel corso dello speciale, andrà in onda anche il messaggio dell’Arcivescovo di Catania, Mons. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Un Natale speciale su Canale Italia con Massimo Martire: Lucio Di Mauro e il Rettore Marianelli tra ospiti e auguri istituzionali

Leggi anche: Perugia. Canale Italia, il 25 dicembre lunga diretta nazionale di “Notizie Oggi” con Massimo Martire. Intervento del Rettore Marianelli

Leggi anche: Napoli. Massimo Martire di Canale Italia racconta una mattinata speciale con Don Antonio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Volo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv; Tutta la programmazione Rai per il Natale, nelle case degli italiani la magia delle Feste; “Una gita fuoriporta” la serie tv di Sky dedicata ai viaggi e al lifestyle approda a Viterbo, capitale della Tuscia: in prima visione un episodio speciale dedicato al Natale; Natale in tv tra film e speciali e nuove serie.

Il Volo – Incanto di Natale, Canale 5/ Anticipazioni, diretta, scaletta: il trio nei grandi classici natalizi - Incanto di Natale va in onda questa sera 24 dicembre 2025 su Canale 5: le anticipazioni del concerto e la diretta streaming ... ilsussidiario.net