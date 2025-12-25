Un Natale speciale su Canale Italia con Massimo Martire | Lucio Di Mauro e il Rettore Marianelli tra ospiti e auguri istituzionali
Oggi giovedì 25 dicembre 2025, in occasione del Natale, Lucio Di Mauro sarà ospite di “Notizie Oggi”, il programma condotto da Massimo Martire in onda su Canale Italia. La trasmissione andrà in diretta dalle 6 alle 10 del mattino, con possibilità di seguirla anche in streaming sul sito canaleitalia.it Canale Italia Durante la diretta, gli spettatori potranno intervenire telefonando al numero 049-631111. Lucio Di Mauro entrerà in trasmissione alle 7 del mattino, per condividere riflessioni e auguri con il pubblico. Nel corso dello speciale, andrà in onda anche il messaggio dell’Arcivescovo di Catania, Mons. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Perugia. Canale Italia, il 25 dicembre lunga diretta nazionale di “Notizie Oggi” con Massimo Martire. Intervento del Rettore Marianelli
Leggi anche: Napoli. Massimo Martire di Canale Italia racconta una mattinata speciale con Don Antonio
