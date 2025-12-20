Sabato mattina, durante la diretta di Notizie Oggi su Canale Italia, Massimo Martire è stato protagonista di un acceso confronto con una telespettatrice. Al centro della discussione, la vicenda della “famiglia nel bosco”, tema che ha scatenato decine di telefonate in studio nella mattinata. Il conduttore, visibilmente provato dall’intensità del dibattito, ha poi commentato sui social in serata: “ho bisogno delle ferie”. . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Massimo Martire in diretta su Canale Italia: “confronto acceso” sulla “famiglia nel bosco”

Leggi anche: Massimo Martire festeggia il suo compleanno in diretta su Canale Italia

Leggi anche: Cartelle esattoriali in primo piano da Massimo Martire a “Notizie Oggi”: telefono 049 63 11 11 per intervenire in diretta su Canale Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perugia. Canale Italia, il 25 dicembre lunga diretta nazionale di “Notizie Oggi” con Massimo Martire. Intervento del Rettore Marianelli; Il rettore di Perugia Marianelli verso l’onorificenza della Repubblica; Marianelli proposto per l’Onorificenza OMRI; Perugia Canale Italia il 25 dicembre lunga diretta nazionale di Notizie Oggi con Massimo Martire Intervento del Rettore Marianelli.

Massimo Martire uno scambio acceso con una telespettatrice

Domani in diretta alle ore 7, Massimo Martire intervista me e Maurizio Moreb. Seguirà registrazione... - facebook.com facebook