Voto a Pescara Costantini incalza Masci | ballottaggio possibile sfida ancora aperta

A Pescara, il dibattito elettorale si riaccende in vista del possibile ballottaggio. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le elezioni per irregolarità, il candidato del centrosinistra, Costantini, rilancia la propria candidatura. Con una differenza di 472 voti, la sfida rimane aperta e la partecipazione dei cittadini sarà determinante per definire il risultato finale.

Pescara - Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il candidato del centrosinistra rilancia: elezioni annullate per irregolarità sostanziali, 472 voti dal ballottaggio e fiducia nella partecipazione. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto nuove elezioni amministrative in 23 sezioni su 170, torna lo scontro politico nel capoluogo adriatico. Il candidato sindaco del centrosinistra, Carlo Costantini, affiancato dai consiglieri di opposizione, ribadisce che non si può più parlare di consultazione valida, richiamando quanto stabilito in precedenza dal Tribunale amministrativo regionale.

