Martina Colombari trasformata nel film di Zalone | Nessuno mi riconosce Una battuta mi ha ricordato mio figlio Achille

Martina Colombari interpreta un ruolo nel film di Checco Zalone, Buen Camino, attualmente al vertice delle classifiche natalizie. L’attrice ha dichiarato di essere stata riconosciuta di rado sul set e di aver ricevuto una battuta che le ha ricordato suo figlio Achille. La sua partecipazione contribuisce al successo del film, che sta attirando l’attenzione del pubblico durante le festività.

Martina Colombari è nel cast di Buen Camino, il film di Checco Zalone che sta dominando il box office natalizio. In un'intervista racconta la sua metamorfosi fisica per entrare nei panni del personaggio.

Buen Camino, l’arte di togliere: Martina Colombari e il prezzo di spegnere la bellezza nel film più visto dell’anno - C’è qualcosa di profondamente ironico nel vedere Martina Colombari trasformata, quasi mimetizzata, dentro Buen Camino, il film che sta dominando le festività e riscrivendo – ancora una volta – i recor ... domanipress.it

Martina Colombari, irriconoscibile nel film di Zalone: «Questo ruolo mi ha fatto pensare a mio figlio Achille. Come Linda, anche io mi trucco sempre meno» - L'attrice e modella: «Checco in realtà è un timido. msn.com

Martina Colombari è rimasta fuori dal podio a "Ballando con le stelle", ma è stata comunque soddisfatta del risultato ottenuto. Lei si è subito preoccupata di essere piaciuta a suo figlio Achille, che era in studio in occasione della finale. Ora il loro rapporto è forti - facebook.com facebook

“Sono stata contattata dal casting director Francesco Vedovati su Instagram, cosa abbastanza inusuale. Vuol dire che i social servono a qualcosa” #BuenCamino #MartinaColombari x.com

