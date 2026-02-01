Lautaro Dedico il gol a mia figlia Marotta condanna il petardo verso Audero | Gesto insulso

Lautaro Martinez dedica il gol a sua figlia, mentre Marotta condanna il petardo lanciato contro Audero, definendolo un gesto insulso. La partita di Cremona ha rafforzato il momento positivo dell’Inter, che ora ha otto punti di vantaggio sul Milan, in attesa della sfida dei rossoneri a Bologna. La squadra di Chivu si prepara a lottare fino in fondo su più fronti, mantenendo alta la concentrazione.

Cremona, 1 febbraio 2026 – L'Inter mette pressione al Milan e alle altre. Il successo di Cremona vale il momentaneo più otto sui rossoneri, che giocheranno martedì a Bologna, e certifica il momento di grande forma della squadra di Christian Chivu che anche in questa stagione cercherà di arrivare fino in fondo su tutte e tre le competizioni. In attesa del Toro, mercoledì a San Siro in Coppa Italia, e della doppia sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, l'Inter si è presa il quinto successo delle ultime sei giornate di campionato e dato un'altra spallata alla classifica, con il Milan che ora avrà l'obbligo di vincere al Dall'Ara per non abdicare la rincorsa già a inizio febbraio.

Beppe Marotta condanna senza mezzi termini il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese.

Lautaro Martinez ha dedicato il suo gol contro la Cremonese a sua figlia, dicendo che il premio è per lei perché le ha cambiato la vita.

