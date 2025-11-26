Trevisani mette in ordine gli attaccanti dell’Inter | Pio Esposito dispone della forma migliore vi spiego perché

Inter News 24 Trevisani parla degli attaccanti dell’Inter, classificandoli dal primo all’ultimo in base a dei parametri specifici imposti dal collega Pastore. Durante un intervento su Fontana di Trevi, i giornalisti Pastore e Trevisani hanno discusso del reparto offensivo dell’Inter, focalizzandosi su Lautaro Martínez, Thuram e Pio Esposito. Trevisani ha risposto alle perplessità del collega, esprimendo preoccupazione per la mancanza di aggressività in alcuni giocatori, sottolineando come Esposito stia mostrando segnali di crescita, mentre Thuram deve recuperare dal suo infortunio. Secondo Trevisani, la squadra ha bisogno di più grinta per affrontare le sfide cruciali, evidenziando anche la qualità tattica di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

