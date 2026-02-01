Mariotto nasconde un passato drammatico | il padre violento lo picchiava il racconto è terribile

Mariotto rivela un passato difficile, segnato dalla violenza del padre. Ricorda momenti terribili dell’infanzia, con le botte e il dolore. Ora, ha scelto di perdonare, ma la ferita resta.

Guillermo Mariotto racconta l'infanzia segnata dalla violenza del padre: un passato durissimo e una scelta di perdono che sorprende. Il pubblico lo conosce per l'ironia tagliente, il sarcasmo pungente e i giudizi senza sconti a Ballando con le Stelle. Ma dietro la corazza di Guillermo Mariotto si nasconde una storia familiare durissima, segnata dalla violenza e dalla paura. A raccontarla è stato lui stesso, ospite de La Volta Buona, in un'intervista che ha spiazzato il pubblico.

Guillermo Mariotto racconta la propria infanzia, rivelando un passato segnato dalla violenza del padre.

Guillermo Mariotto ha aperto il suo cuore a “La Volta Buona”, raccontando le brutalità della sua infanzia.

