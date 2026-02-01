Mariotto nasconde un passato drammatico | il padre violento lo picchiava il racconto è terribile

Mariotto rivela un passato difficile, segnato dalla violenza del padre. Ricorda momenti terribili dell’infanzia, con le botte e il dolore. Ora, ha scelto di perdonare, ma la ferita resta.

Guillermo Mariotto racconta l’infanzia segnata dalla violenza del padre: un passato durissimo e una scelta di perdono che sorprende. Scopriamo la triste narrazione dello stilista venezuelano! Leggi anche: Guillermo Mariotto ha avuto un fidanzato famosissimo: si tratta di un cantante molto noto, ecco chi è Il pubblico lo conosce per l’ironia tagliente, il sarcasmo pungente e i giudizi senza sconti a Ballando con le Stelle. Ma dietro la corazza di Guillermo Mariotto si nasconde una storia familiare durissima, segnata dalla violenza e dalla paura. A raccontarla è stato lui stesso, ospite de La Volta Buona, in un’intervista che ha spiazzato il pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Guillermo Mariotto svela la drammatica infanzia: “Mio padre violento, ci picchiava. Io l’unico a tenergli testa”

Guillermo Mariotto racconta la propria infanzia, rivelando un passato segnato dalla violenza del padre.

“Mio padre mi picchiava, obbligò mia madre ad avere figli per tenerla in casa. Io ero la sua vergogna”: le confessioni di Guillermo Mariotto a “La Volta Buona”

Guillermo Mariotto ha aperto il suo cuore a “La Volta Buona”, raccontando le brutalità della sua infanzia.

