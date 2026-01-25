Il weekend sportivo ha visto diverse partite nelle categorie regionali, con l’Atletico Azzurra Colli che ha conquistato una vittoria esterna per 2-0 contro Monturano, portandosi in prima posizione. L’Aurora Treia, invece, ha pareggiato nei minuti finali a Corridonia, mantenendo comunque un buon posizionamento in classifica. Un turno ricco di eventi che testimonia l’equilibrio e l’interesse crescente nel panorama calcistico locale.

Un sabato intenso e ricco di gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione vola l’ Atletico Azzurra Colli che vince in trasferta 2-0 in casa del Monturano e aggancia in vetta alla classifica l’ Aurora Treia, bloccata sul pari nei minuti finali a Corridonia. Duello al vertice molto interessante con l’Azzurra Mariner terzo incomodo che vince nettamente in casa dell’Elpidiense Cascinare ed insegue a cinque lunghezze. Ecco il quadro completo. Eccellenza. Chiesanuova-Matelica, Civitanovese-Tolentino, Fabriano Cerreto-Fermignanese, Jesina-Sangiustese, Urbino-Montecchio, Osimana-Fermana, Trodica-Montegranaro, Urbania-Montefano Promozione B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mariner e Azzurra Colli corsare, Monticelli ko

Promozione. Martinelli: "Aurora Treia e Azzurra Colli sono pari. Attenzione al Mariner, può tornare in corsa»Martino Martinelli, allenatore del Corridonia, osserva che le squadre di Promozione stanno mantenendo le aspettative estive, con Aurora Treia e Azzurra Colli al pari.

