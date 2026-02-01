Dopo essere uscita da Amici 25, Maria Rosaria Dalmonte ha scritto sui social per parlare della sua eliminazione. La ballerina, che faceva parte della squadra di Alessandra Celentano, si dice sorpresa ma pronta a ripartire. La puntata di domenica 1 febbraio 2026 ha segnato la fine del suo percorso nel programma, e ora si concentra sul futuro.

Amici 25 ha salutato Maria Rosaria Dalmonte nella puntata pomeridiana di domenica 1 febbraio 2026. Dopo la messa in onda, la ballerina – ex allieva della squadra di Alessandra Celentano – è tornata sui social per raccontare come sta vivendo questo momento. Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ripercorre il suo legame con la danza e con il talent. Un messaggio lungo e sentito, che prova a trasformare l’ eliminazione in un punto di ripartenza. Aka7even fidanzato con una corteggiatrice di U&D L’eliminazione ad Amici 25 e il ritorno sui social di Maria Rosaria. L’uscita di Maria Rosaria Dalmonte da Amici 25 è arrivata nel pomeridiano del 1 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Maria Rosaria Dalmonte fuori da Amici: le prime parole dopo l'eliminazione

