Grande Fratello Benedetta Rasha Donatella Simone e Francesca fuori dalla finale | le prime parole dopo l' eliminazione

Gli ultimi eliminati Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto, Rasha Younes, Simone De Bianchi e Francesca Carrara rompono il silenzio dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello: ecco cosa hanno dichiarato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello Benedetta, Rasha, Donatella, Simone e Francesca fuori dalla finale: le prime parole dopo l'eliminazione

Cinque concorrenti sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello: Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha hanno perso al televoto e sono stati costretti a lasciare la casa a un passo dalla finale Chi sono i concorrenti in finale: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook

