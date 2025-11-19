Amici 25 Maria Rosaria in lacrime | le forti parole di sua mamma

Nel nuovo daytime di Amici 25 la storia di Maria Rosaria Dalmonte prende una svolta emotiva. Le maestre Alessandra Celentano e Samanta Togni la chiamano in saletta, le mostrano un video con errori e progressi, poi le chiedono un cambio di passo reale. Arriva una coreografia intensa, un confronto serrato e la decisione di farle sostenere subito una sfida. In mezzo, la voce della madre, capace di toccare corde profonde. Tra lacrime, paure e piccoli passi avanti, scopriamo cosa è successo. Ex allieva replica ad Alessandra Celentano dopo 11 anni Convocazione e richiami delle maestre di Amici 25. In saletta, Alessandra Celentano è netta: «Mi piaci come ballerina. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, Maria Rosaria in lacrime: le forti parole di sua mamma

