Marescià voglio cambiare vita | entra in caserma mette le mani nelle tasche e si fa arrestare

Questa mattina a San Giorgio a Cremano, un uomo si è presentato alla caserma dei Carabinieri e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. I militari lo conoscevano già per alcuni precedenti giudiziari. Ha messo le mani in tasca e ha aspettato di essere portato via, senza fare storie.

A San Giorgio a Cremano un uomo è entrato nella stazione dei Carabinieri. I militari lo conoscevano già per vicende giudiziarie passate. L’uomo ha 27 anni ed è del posto. Entrato in caserma, ha messo le mani nelle tasche e, prima di sedersi, ha poggiato sulla scrivania del carabiniere un involucro con all’interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Tra il silenzio e l’incredulità la frase del 27enne: “Marescià voglio cambiare vita”. Vuole smettere di fare quella vita ma non vuole farla franca. Con i genitori che non accettano questa scelta di fare lo spacciatore e la sua dipendenza dalla droga è tutti i giorni una guerra, e lui vuole dare un segnale forte.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un giovane di 27 anni si è presentato questa mattina nel commissariato di San Giorgio e si è consegnato alle forze dell’ordine.

