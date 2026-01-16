Biglietto a due euro la regione pronta a fermare l' aumento | Non mettiamo le mani nelle tasche dei romani
La Regione Lazio ha annunciato che non apporterà aumenti al costo del biglietto singolo di 2 euro per i mezzi pubblici di Roma. L'ente ribadisce la volontà di mantenere accessibile il trasporto pubblico senza gravare ulteriormente sui cittadini, evitando di mettere le mani nelle tasche dei romani. Queste decisioni mirano a garantire un servizio efficiente e sostenibile per l'intera comunità locale.
Un “no” secco e senza appelli. La Regione Lazio non vuole aumentare a due euro il costo del Bit, il biglietto di corsa singola valido sui mezzi del trasporto pubblico locale di Roma. Nell’aggiornamento del piano industriale di Atac, recentemente approvato dalla giunta di Roma, è previsto infatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
