Marco Bonini in tv con ‘Cuori 3’ su Rai 1 l' intervista | L’uomo nuovo? Fragile relazionale femminista

Marco Bonini torna in tv con ‘Cuori 3’ su Rai 1 e si svela in un’intervista. L’attore, filosofo e attivista parla della sua evoluzione, tra arte, maschilità e ricerca di sé. Dice che l’uomo nuovo non è più forte e invulnerabile, ma fragile, relazionale e femminista. Bonini spiega di aver cambiato punto di vista, cercando di essere più autentico e aperto, lasciando da parte le maschere di un tempo.

Marco Bonini non ha paura delle parole. Le sceglie con cura, ci gioca, le piega, le porta dove fanno più male – o più bene. Attore, autore, filosofo e attivista, ha il volto di chi ne ha viste e dette tante, ma la voce di chi ha ancora voglia di capire. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non fa promozione, fa pensiero. Non recita, si espone. E lo fa con una lucidità rara, ma anche con una fragilità disarmante, che diventa subito forza. Marco Bonini racconta il proprio percorso umano e artistico come un viaggio dentro e contro il patriarcato. Senza slogan, senza pose. Parte da sé: da un padre cambiato all'improvviso, da un matrimonio finito, da un'identità maschile che gli è crollata addosso e che ha scelto di non difendere.

