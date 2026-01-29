‘Cuori’ torna su Rai 1 con la terza stagione | data trama anticipazioni

La nuova stagione di ‘Cuori’ torna su Rai 1 a partire dal primo febbraio. Per sei serate, la serie ambientata negli anni ’70 porta sul piccolo schermo storie di scienza e sentimenti, mescolando drammi e passioni. I fan possono aspettarsi nuovi personaggi e colpi di scena, mentre la narrazione si svolge tra atmosfere d’epoca e trame coinvolgenti.

(Adnkronos) – Dal primo febbraio, per sei appuntamenti in prima serata su Rai1, arriva la terza stagione di ‘Cuori’, la serie tv che intreccia scienza e sentimenti nell’Italia degli anni ’70. La serie racconta il coraggio di un gruppo di medici che immaginarono il futuro quando ancora non esistevano certezze. Un progetto che ha stregato per primo il suo regista, Riccardo Donna, al timone per la terza volta consecutiva. “È la prima volta che mi capita e non mi sono mai stancato”, confessa durante la conferenza di presentazione della fiction. “Mi riconosco profondamente in questo progetto, è venuto esattamente come lo volevo e sarei pronto a girare subito la quarta, la quinta e la sesta stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

