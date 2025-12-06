Marco Bianchi torna in Tv con La natura nel piatto – A Natale | Tornare su Food Network è come tornare in famiglia Quando in tv – Intervista Video
Domenica 7 dicembre alle 22:00 su Food Network (canale 33) andrà in onda “La natura nel piatto – A Natale”, lo speciale festivo di Marco Bianchi che anticipa la nuova serie La natura nel piatto, in arrivo a gennaio. In questo episodio speciale, Marco ci accoglie nella sua casa al Torrazzo, immersa nella quiete della campagna: le luci natalizie, il camino acceso e l’atmosfera familiare fanno da cornice a un menù pensato per celebrare il Natale con autenticità e gusto. Tra i piatti proposti: giardiniera croccante, lasagne al ragù, insalata russa con focaccia, crostoni con ricotta alla vaniglia e cioccolato fondente, e una sangria fresca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Argomenti simili trattati di recente
Dalle ?13.00 chiama il il dott. Fernando Marco Bianchi #dermatologo ospite di , ? ' - facebook.com Vai su Facebook
"Marco Anthony Bianchi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Marco Bianchi torna in tv: a gennaio su Food Network comincia «La natura nel piatto». L'anteprima il 7 dicembre prossimo - Il divulgatore scientifico e autore di 26 libri torna sul piccolo schermo il 7 dicembre per anticipare il programma che andrà in onda dal 18 gennaio ... Secondo msn.com
Intervista a Marco Bianchi - Marco Bianchi torna su Food Network con lo speciale “La natura nel piatto – A Natale”. Si legge su superguidatv.it