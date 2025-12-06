Domenica 7 dicembre alle 22:00 su Food Network (canale 33) andrà in onda “La natura nel piatto – A Natale”, lo speciale festivo di Marco Bianchi che anticipa la nuova serie La natura nel piatto, in arrivo a gennaio. In questo episodio speciale, Marco ci accoglie nella sua casa al Torrazzo, immersa nella quiete della campagna: le luci natalizie, il camino acceso e l’atmosfera familiare fanno da cornice a un menù pensato per celebrare il Natale con autenticità e gusto. Tra i piatti proposti: giardiniera croccante, lasagne al ragù, insalata russa con focaccia, crostoni con ricotta alla vaniglia e cioccolato fondente, e una sangria fresca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Marco Bianchi torna in Tv con “La natura nel piatto – A Natale”: ” Tornare su Food Network è come tornare in famiglia”. Quando in tv – Intervista Video