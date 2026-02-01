Marco Bocci debutta a Marsciano con “Io, Charles”. L’attore umbro, molto seguito, si presenta in anteprima nazionale interpretando Bukowski. L’appuntamento è per questa sera alle 20, e l’attesa tra il pubblico è alta.

Debutto in casa per Marco Bocci. Il popolare e amatissimo attore umbra è molto atteso questo martedì 3 febbraio alle 20.45 nel “suo“ Teatro Concordia di Marsciano (dove è nato e cresciuto) per l’anteprima nazionale dello spettacolo “Io, Charles – al secolo Bukowski“ liberamente ispirato all’opera dello scrittore “maledetto”. Marco Bocci è protagonista con Pia Lanciotti (insieme nella foto), con la regia di Alessio Pizzech in un affondo teatrale nel magma incandescente dei romanzi di Bukowski, senza trama ma guidato da una forza primordiale: l’ossessione erotica, il delirio alcolico, la necessità vitale di naufragare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Bocci in anteprima nazionale a Marsciano “Io, Charles“, così l’attore diventa Bukowski

