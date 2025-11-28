Il monegasco Charles Leclerc sarà costretto a partire dalla nona casella domani nella Sprint Race di Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito qatariano, il pilota della Ferrari ha dovuto fare i conti coi soliti problemi di prestazione della Rossa che, anche in questa circostanza, gli hanno reso la vita molto complicata nelle qualifiche Sprint. Il time attack, funzionale allo schieramento della gara del sabato, ha messo in evidenze le criticità della monoposto. Leclerc ha cercato in qualche modo di metterci una pezza e, nel corso del suo ultimo tentativo, l’obiettivo era quello della top-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc si sfoga via radio contro Carlos Sainz: “Ci prende in giro così, domani lo farò io”