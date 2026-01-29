Nicola Carraro si trova in condizioni critiche dopo aver assunto un farmaco dimagrante. L’attore avrebbe detto di essere vivo grazie all’intervento di Mara Venier, che gli avrebbe prestato assistenza. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo.

Dopo mesi di grandi difficoltà, in queste ore Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un farmaco dimagrante. Non sono stati mesi semplici, gli ultimi, per Nicola Carraro. Tra ricoveri in ospedale, dolore e tanta paura, il marito di Mara Venier oggi racconta di aver rischiato la vita e lo fa nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Nel corso della chiacchierata con la rivista, il produttore cinematografico ha svelato tutto quello che gli è accaduto nell’ultimo anno, partendo da un problema alla schiena che lo ha costretto alla sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Nicola Carraro in fin di vita per un farmaco dimagrante: "Sono qui grazie a Mara Venier"

Approfondimenti su Nicola Carraro

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, racconta di aver rischiato la vita per una pancreatite acuta causata da un farmaco dimagrante.

Nicola Carraro ha passato momenti molto difficili, arrivando quasi a perdere la vita a causa di un farmaco.

