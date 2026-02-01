Manifestanti a Bilbao | pace e diritti nessun posto per la violenza nel ricordo di Askatasuna

A Bilbao, migliaia di persone si sono ritrovate in un corteo silenzioso e pacifico. La manifestazione ha ricordato Askatasuna, il gruppo basco attivo negli anni Novanta, e ha ribadito che pace e diritti devono prevalere, senza spazio per la violenza. La piazza ha risposto con fermezza, dimostrando che il rispetto e la memoria sono ancora valori forti nella città.

A Bilbao, migliaia di persone hanno preso parte a un corteo silenzioso e pacifico in memoria di Askatasuna, il gruppo di resistenza basco che ha fatto parte del panorama politico e sociale del Paese negli anni Novanta. L’evento, organizzato da diverse associazioni civiche e movimenti per i diritti umani, si è svolto nel cuore della città basca il 12 aprile, con un chiaro messaggio: la lotta per la giustizia e l’autodeterminazione non può mai giustificare la violenza. Il corteo ha attraversato i principali viali del centro storico, con bandiere nere e verdi che sventolavano al vento, ma senza alcun segno di provocazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

