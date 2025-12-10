Mattarella | L’Italia ripudia la guerra Legame inscindibile tra diritti umani e pace La violenza non prevalga sulle regole

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il presidente Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti umani e della pace, ribadendo che l’Italia ripudia la guerra. Il suo discorso evidenzia il legame inscindibile tra tutela dei diritti e la ricerca di un mondo più giusto, in cui la violenza non prevalga sulle regole internazionali e umane.

C'è il diritto (internazionale e degli individui) al centro del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Un diritto costantemente violato soprattutto in questi ultimi anni di guerre, ma che, sostiene il capo dello Stato, non può essere scisso dalla pace. Un messaggio chiaro, il suo, ai leader mondiali che in questi giorni stanno di nuovo cercando un accordo per mettere fine a quasi quattro anni di guerra in Ucraina e di avviare la fase 2 del piano di pace a Gaza, nonostante le violenze in Palestina da parte di militari e coloni israeliani continuino quotidianamente.

