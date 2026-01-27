In occasione del Giorno della Memoria, i rappresentanti istituzionali sottolineano l'importanza di ricordare le tragedie passate e condannare ogni forma di antisemitismo, che si sta purtroppo riaffacciando nel contesto attuale. Meloni e Mattarella evidenziano la necessità di mantenere vivo il ricordo e di contrastare con fermezza ogni discorso di odio e intolleranza.

Nel Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare l'orrore dei campi di concentramento e puntare il faro sul ritorno, in tempi moderni, dell'antisemitismo. "Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell'umanità mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico", ha dichiarato. "Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Antisemitismo morbo che è tornato a diffondersi. Condanniamo la complicità del regime fascista". Mattarella: "Nessun posto per chi predica odio e violenza"

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come l'antisemitismo sia un fenomeno che si sta ripresentando nella società moderna.

L’antisemitismo rappresenta ancora una sfida, con forme nuove e più aggressive rispetto al passato.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

