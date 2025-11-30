Nella quasi totalità delle volte, questi omicidi avvengono nell’ambito di relazioni familiari segnate da anni di maltrattamenti. «Anche nei casi peggiori ci sono sempre una ragione e una storia che permettono di capire cosa è successo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le donne uccidono in un caso su dieci, e quasi sempre dopo violenze che nessuno ha fermato