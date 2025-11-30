Le donne uccidono in un caso su dieci e quasi sempre dopo violenze che nessuno ha fermato
Nella quasi totalità delle volte, questi omicidi avvengono nell’ambito di relazioni familiari segnate da anni di maltrattamenti. «Anche nei casi peggiori ci sono sempre una ragione e una storia che permettono di capire cosa è successo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
