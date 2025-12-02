Oss accusato di abusi sulle pazienti della casa di cura | Dita in parti intime rapporti orali e palpeggiamenti
Operatore socio-sanitario accusato di abusi sessuali su quattro pazienti di una casa di cura di Viterbo. L'uomo, 30enne, è stato arrestato ed è finito a processo davanti al collegio dei giudici del tribunale. La pm Paola Conti ha chiesto una condanna a nove anni di reclusione, sottolineando che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
