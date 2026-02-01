Mancanza di adeguata attrezzatura termica per il personale di sicurezza durante i Giochi di Milano Cortina

Durante i preparativi per le Olimpiadi di Milano Cortina, sono emersi problemi con il personale di sicurezza. Molti agenti della polizia che devono proteggere gli eventi non hanno ricevuto abbigliamento caldo e adeguato alle temperature fredde. La mancanza di attrezzature rischia di mettere in difficoltà chi lavora all’esterno, soprattutto nelle zone più esposte al freddo intenso. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra le forze dell’ordine e gli organizzatori, che ora cercano soluzioni rapide per garantire la sicurezza di tutti.

Durante i preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, un problema strutturale ha colpito il personale di sicurezza incaricato della protezione degli eventi: migliaia di agenti della polizia non sono stati forniti di un adeguato equipaggiamento termico. L'evento si è svolto in una delle zone più fredde d'Italia, con temperature che in alcuni periodi hanno superato i -15 gradi centigradi, ma l'attrezzatura distribuita ai circa mille operatori in missione non ha garantito un'adeguata protezione contro il freddo estremo. Il caso è emerso poche ore dopo la distribuzione dei materiali, quando diversi agenti hanno riferito di dover svolgere turni di servizio in condizioni di esposizione prolungata al gelo, senza giubbotti antifreddo, guanti termici o calzature idonee.

