Venerdì 30 gennaio 2026, il centro logistico di Milano-Cortina ha visto arrivare il primo grande gruppo di personale tecnico e operativo. Sono arrivati in modo ordinato, pronti a preparare tutto per le gare in programma durante i Giochi Olimpici invernali.

Venerdì 30 gennaio 2026, il centro logistico di Milano-Cortina ha registrato il primo afflusso significativo di personale tecnico e operativo destinato a supportare le competizioni dei Giochi Olimpici invernali. L’arrivo, programmato in fase avanzata del calendario preparatorio, segna l’avvio concreto della fase operativa che porterà alla piena funzionalità delle infrastrutture dedicate agli atleti, agli staff tecnici e ai media. Il personale, proveniente da diverse regioni italiane e da paesi europei, ha raggiunto il villaggio olimpico con un’organizzazione che prevede turni di accoglienza, iscrizione, distribuzione di badge e assegnazione di alloggi temporanei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Personale tecnico e operativo delle gare raggiunge il centro logistico per i Giochi invernali di Milano-Cortina

Argomenti discussi: Visita Prefetto e Questore presso polo logistico Vernazza; Le tecnologie Leonardo per i Giochi di Milano Cortina 2026; Uniformi e distintivi dirigenti e direttivi, la non risposta dell'amministrazione. Il Conapo non ci sta e rinnova richieste di uniformi per tutti gli operativi.; Allori per Hoverfly: Best Luxury Helicopter Service in Italy.

