Torino scontro tir-treno regionale sui binari | l' intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio, un incidente sulla linea ferroviaria Ivrea-Torino ha coinvolto un tir e un treno regionale, provocando l'evacuazione di circa 70 passeggeri. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per gestire la situazione e mettere in sicurezza le persone coinvolte. L’incidente ha causato disagi ai viaggiatori e interruzioni sulla linea, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Si sono concluse le operazioni di evacuazione dei 70 passeggeri che erano sul treno che nel pomeriggio si è scontrato con un tir che ha attraversato un passaggio a livello lungo lungo la linea ferroviaria Ivrea-Torino. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, insieme con i soccorsi del 118. L’autista del tir non ha riportato conseguenze, mentre un passeggero è stato soccorso e ha riportato ferite lievi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, scontro tir-treno regionale sui binari: l'intervento dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Incidente all'incrocio, scontro tra due auto: intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Varesina: due feriti, intervento dei vigili del fuoco Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Incidente in tangenziale: incendio di un tir che prende fuoco mentre è in marcia, tratta chiusa e circolazione nel caos. Incidente ferroviario: scontro tra treno e TIRCHIVASSO – Grave incidente ferroviario nel pomeriggio di oggi a Chivasso, in frazione regione Pozzo, dove un treno passeggeri regionale si è scontrato con un mezzo pesante in corrispondenza di un pass ... lagendanews.com Scontro tra un treno e un tir, incidente ferroviario sulla Chivasso-IvreaIl mezzo pesante si sarebbe infilato sotto le sbarre di un passaggio a livello: circolazione interrotta sulla linea. Sul posto i Vigili del Fuoco ... rainews.it Domenica si torna a casa: terzo scontro stagionale con la Roma, questa volta al Grande Torino! Risparmia usando la tua Cuore Granata: ultime disponibilità in Maratona. Vi aspettiamo per #TorinoRoma calcio d'inizio alle ore 18! www.torinofc.it/biglietter - facebook.com facebook

