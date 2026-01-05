Epifania sotto la pioggia nuova allerta gialla in arrivo | Miccichè invita alla prudenza

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha invitato i cittadini alla prudenza a seguito dell’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico diffusa dal Dipartimento regionale di protezione civile. La giornata di Epifania si svolge sotto la pioggia, e l’avviso invita a prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali misure di sicurezza necessarie.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha diffuso un avviso alla cittadinanza dopo la comunicazione del Dipartimento regionale di protezione civile, che ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico.L'avviso è valido per l'intera giornata di domani e prevede possibili rovesci.

