Malore in casa davanti ai figli morto ex consigliere di 47 anni

La comunità di Isola Rizza si stringe nel dolore per la perdita di Mauro Ferrigato, 47 anni, ex consigliere comunale e stimato professionista nel campo dell’ingegneria elettrica. Ma purtroppo, Mauro è deceduto improvvisamente a causa di un malore in casa, mentre era con i suoi figli. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per coloro che lo conoscevano e stimavano.

Isola Rizza piange la scomparsa prematura di Mauro Ferrigato, 47 anni, perito industriale e progettista elettrotecnico molto noto.

