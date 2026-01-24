Maignan rinnovo con il Milan operazione chiusa | per Allegri è fondamentale Il motivo

Il trasferimento di Maignan al Milan è stato ufficializzato con il rinnovo del contratto, ora in fase di definizione. Questa operazione rappresenta un tassello importante per la squadra e per la strategia del club. Per Allegri, la conferma del portiere francese assume un ruolo fondamentale nel progetto tecnico e nella continuità della rosa. La decisione evidenzia l’impegno del Milan nel mantenere un livello competitivo stabile.

Continua il lavoro del Milan in vista delle prossime stagioni. Questa sessione di calciomercato non ha visto molti movimenti, anzi al momento solo uno, ovvero l'arrivo in prestito dal West Ham di Fullkrug. La dirigenza rossonera sta lavorando anche sui rinnovi di giocatori importanti. Prioritario resta il rinnovo di Mike Maignan che rimane in scadenza a giugno 2026. Per il portiere francese oramai siamo all'ultimo chilometro. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' mancherebbe di fatto solo la firma per il rinnovo: operazione di fatto chiusa. Il club è pronto ad annunciare ufficialmente il prolungamento con Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri apprezza Torriani, ma quale futuro al Milan con il rinnovo di Maignan?Massimiliano Allegri ha recentemente espresso apprezzamento per il dirigente Stefano Torriani e ha commentato le prospettive future del Milan, in particolare in relazione al rinnovo di Maignan.

Argomenti discussi: Tare: Rinnovo Maignan? Il Milan vuole andare avanti con lui, aspettiamo una sua risposta; Milan-Maignan, parti vicinissime per il rinnovo: il portiere ha già dato il suo ok di massima; Milan-Maignan, la trattativa va avanti: c'è l'accordo sull'ingaggio, ma resta il nodo commissioni; Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: Il rinnovo è un problema della società.

