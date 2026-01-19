Allegri apprezza Torriani ma quale futuro al Milan con il rinnovo di Maignan?

Massimiliano Allegri ha recentemente espresso apprezzamento per il dirigente Stefano Torriani e ha commentato le prospettive future del Milan, in particolare in relazione al rinnovo di Maignan. Il tecnico si è soffermato anche sui talenti emergenti dal settore giovanile rossonero, sottolineando l'importanza di un progetto di crescita sostenibile e di consolidamento della rosa per le prossime stagioni.

Prima della gara tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri ha speso parole importanti per alcuni talenti nati e cresciuti nel settore giovanile rossonero. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa: "Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa". Interessante visualizzare il possibile futuro del portiere Torriani. L'estremo difensore classe 2005 in stagione ha giocato con il Milan Futuro di Massimo Oddo, ma ha dimostrato già in passato di essere pronto per la Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Maignan Milan, rinnovo in bilico: pressing di Allegri e futuro ancora da decidere. le ultime da Matteo MorettoIl rinnovo di Maignan con il Milan è attualmente in fase di valutazione, con l'interesse del club e le richieste del portiere ancora da definire.

