Mai dire Blackout | Febbre da metalli | l' oro scotta borsa di Shanghai in tilt

La Borsa di Shanghai ha vissuto un crollo improvviso, lasciando molti investitori senza parole. La febbre da metalli e il prezzo dell’oro sono saliti alle stelle, alimentando le preoccupazioni sul mercato. Nel frattempo, la Cina affronta un boom energetico e problemi con le sanzioni, mentre l’IEA invita a fare scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, invece, rischiano di fare più danni che benefici.

Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. L'IEA: fate scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, un autogol. Frenesia e record metalli. Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. In Giappone nucleare al riavvio. Litio, mercato in subbuglio. Svezia, frena il green. Data center, chi paga l'energia? Il ritorno dell'uranio. Petrolio giù, Permiano in difficoltà. La Cina stringe la morsa sul ferro. Le major americane già in pista a Caracas. Rio Tinto-Glencore, fusione miliardaria? Gli USA escono da 65 organizzazioni internazionali.

